Um 20.15 Uhr 50-minütige Zusammenfassung der Krönung

Im Hauptabend präsentiert Nadja Bernhard zunächst einen 50-minütigen "royalen Talk" mit Gästen wie dem ehemaligen britischen Botschafter Leigh Turner, der britischen Schauspielerin und Regisseurin Joanna Godwin-Seidl und der ORF-Social-Media-Expertin Ambra Schuster. Ergänzend dazu gibt es Beiträge rund um die Royal Family, über den Status des Commonwealth sowie die Frage, was die Monarchie in der heutigen Zeit noch leisten kann. Ab 21.10 Uhr folgt die neue "Universum History"-Dokumentation "Charles III. - Vom Außenseiter zum König".

Weiters auf dem Programm stehen die "WELTjournal"-Reportage "Großbritannien - Krönung in Krisenzeiten" (3. Mai, 22.30 Uhr) sowie Beiträge in u.a. "Guten Morgen Österreich" (2. bis 5. Mai), "Eco" (4. Mai) und "Studio 2" (5. Mai), "Universum" entführt darüber hinaus am 2. Mai nach "Wales - Britanniens schönste Wildnis". Wer mehr über die Vorfahrinnen des Königs erfahren will, wird am 5. Mai in ORF 2 bei den "Universum History"-Dokus "Victoria - Geheimnisse einer Jahrhundert-Queen" (22.35 Uhr) und "Queen Mum - Mit Schirm, Charme und Gin" (23.20 Uhr) fündig.