Die vierte Staffel um Familie Schöllack und ihre Tanzschule kann sich sehen lassen. Die sechs Folgen der ZDF-Produktion "Ku'damm 77" sind seit 27. Dezember 2025 im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und erzielten seitdem bis Mitte Jänner insgesamt 8,53 Mio. Views. Die konstante Nutzung über alle Folgen hinweg und die steigende Verweildauer von Folge zu Folge zeigen deutlich, dass User, die mit dem Streaming der Serie begonnen haben, bis zum Schluss dabei bleiben.

Freude über das Streaming-Ereignis

In einer Presseaussendung äußert sich Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, zu diesem Streaming-Erfolg: "Es freut uns, dass die Nutzer*innen 'Ku'damm 77' zu einem Streaming-Ereignis gemacht haben und die ganz aus weiblicher Sicht erzählte Familiengeschichte auch in den 70er-Jahren weiterverfolgen wollten. Das zeigt, dass die Marke 'Ku'damm' auch weiterhin eine große Kraft entfaltet."

Auch die ersten drei Staffeln der Familiensaga werden seit Veröffentlichung der neuen Staffel online sehr gut abgerufen: Innerhalb der vergangenen 19 Tage sind alle Folgen von "Ku’damm"mit insgesamt 12,30 Millionen Abrufen das mit Abstand meistgenutzte Format im ZDF-Streaming-Portal. Alle Folgen der vier Staffeln "Ku'damm 77", "Ku'damm 63", "Ku'damm 59" und "Ku'damm 56", sind noch bis Sonntag, 27. Dezember 2026, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.