Fans von "Der Schneider" dürfen sich freuen: Der Hauptdarsteller der Hit-Serie, Çagatay Ulusoy, wird auch im Fokus einer weiteren Netflix-Produktion stehen, "Kübra". In den letzten Staffeln hat sich die türkische Serie immer größerer Beliebtheit erfreut und war immer wieder in den Charts des roten Streamingdienstes zu finden. Ob auch der Thriller-Serie so ein Erfolg gelingt?

Hier ist der Teaser-Trailer: