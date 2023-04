Oscar-Glanz



Bei der „95. Academy of Motion Picture Arts and Sciences“-Verleihung rührte Brendan Fraser mit seiner hoch emotionalen Rede die TV-Zuseher. Erst vor kurzem hatte er den Oscar für seine Rolle in dem Film „The Whale“ als „Bester Hauptdarsteller“ erhalten. Für die Organisatoren und Verantwortlichen der ROMY-Preisverleihung war es daher eine große Ehre, dass der 54-jährige Schauspieler nur wenige Wochen danach an dieser exklusiven Gala in Wien teilnahm. Er nahm seine ROMY persönlich entgegen – von einem Oscarpreisträger-Kollegen: Regisseur Stefan Ruzowitzky.