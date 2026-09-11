KURIER ROMY 2026: Wer ist heuer nominiert?
Wer hat Chancen auf die KURIER ROMY 2026? Ab 11. September wissen wir Näheres, da die Nominierten im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hofburg präsentiert wurden. Ab diesem Datum hat das Publikum bis zum 13. Oktober Zeit, um per Online-Voting auf www.romy.at zu entscheiden, wer heuer mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Film- und TV-Branche ausgezeichnet wird.
Schauplatz der glanzvollen Gala wird am 27. November erneut Schloss Kaps in Kitzbühel. Den exklusiven Rahmen bietet die dafür in der Veranstaltungswoche errichtete KURIER ROMY Hall mit 2.650 Quadratmetern für rund 600 Gäste, heuer in den Farben Gold und Nachtblau.
ROMY-Nominierungen 2026 in allen 8 Kategorien
Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming
- Julia Edtmeier – „Weber und Breitfuß“
- Mariam Hage – „Die Fälle der Gerti B.“
- Erika Deutinger / Linde Prelog / Erika Mottl – „Eierkratzkomplott“
- Angelika Niedetzky – „Soko Linz“
Beliebtester Schauspieler TV/Streaming
- Simon Morzé – „Landkrimi: Schnee von gestern“
- Edin Hasanovic – „Tatort: Fackel“
- Maximilian Brückner – „Kommissar Rex“
- Gerhard Liebmann – „Sternstunde der Mörder“ bzw. „Spuren des Bösen“
Beliebteste Schauspielerin Film
- Léa Seydoux – GENTLE MONSTER
- Sandra Hüller – ROSE und INGEBORG BACHMANN
- Valerie Pachner – VIER MINUS DREI
- Elke Winkens – HOW TO BE NORMAL
Beliebtester Schauspieler Film
- Christoph Maria Herbst – GANZER HALBER BRUDER / STROMBERG / EXTRAWURST
- Elyas M'Barek – VIRGINIA WOOLF'S NIGHT&DAY
- Robert Stadlober – VIER MINUS DREI
- August Zirner – DER VERLORENE MANN
Show/Unterhaltung
- Heidi Klum – „Germany's Next Topmodel“ (20 Jahre Jubiläum)
- Barbara Schöneberger & Hans Sigl – „Starnacht am Wörthersee“
- Johann-Philipp Spiegelfeld – „Herrschaftszeiten – Johann-Philipps Schlossbesuche“
- Verona Pooth – „Villa der Versuchung“
- Eva Pölzl – „Guten Morgen Österreich“
- Joko & Klaas – „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“
Information/Journalismus
- Stefan Lenglinger – ORF ZIB/social
- Gundula Geiginger – Puls 4/Breaking Media
- Simone Stribl – ORF Sommergespräche, ZIB und Pressestunde
- Katrin Prähauser – ServusTV/Links.Rechts.Mitte
Aufgefallen
- Melissa Naschenweng – Wechsel von Musik zur Schauspielerei in „Herzklang“
- Die Toten Hosen – „Das Letzte Album“
- Mirjam Weichselbraun – „Universum – Die Show“
- OPUS – „Live is Life“ beim Finale der Fußball-WM 2026
- Hansa, Hiller und Pizzera – „Hawi D'Ehre“
- Patrick Budgen – Weg vom Frühstücksfernsehen zum Buchautor / „Hinter den Schlagzeilen“
Sport-TV-Moment des Jahres
- Janine Flock – Skeleton-Gold bei den Olympischen Spielen
- Daniel Warmuth – „Bist du deppert“-Sager bei der Fußball-WM
- Lilli Tagger – Sieg beim WTA-Turnier in Prag
- Marko Arnautović – WM-Qualifikations-Sager Richtung Bundespräsident und Feiertag
Wer moderiert die ROMY-Gala?
„Die KURIER ROMY ist Zeichen dafür, welche Film- und TV-Persönlichkeiten die Menschen im deutschsprachigen Raum besonders bewegen“, sagte Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER, bei der Pressekonferenz. „Gerade in einer Zeit, in der sich die Medien- und Unterhaltungslandschaft rasant verändert, ist es uns wichtig, herausragende Leistungen vor und hinter der Kamera sichtbar zu machen und gemeinsam mit dem Publikum zu würdigen. Wir freuen uns sehr, die Gewinnerinnen und Gewinner auch heuer wieder im exklusiven Ambiente der KURIER ROMY Hall zu feiern und auszuzeichnen. Unser besonderer Dank gilt daher auch unseren Sponsoren, durch die es möglich wird, ein Event in dieser Dimension auf die Beine zu stellen und umzusetzen.“
Durch den Galaabend am 27. November führen Fanny Stapf und Giovanni Zarrella und werden für eine abwechslungsreiche Mischung aus Information, Unterhaltung und großen Emotionen sorgen.