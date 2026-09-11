Wer hat Chancen auf die KURIER ROMY 2026? Ab 11. September wissen wir Näheres, da die Nominierten im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hofburg präsentiert wurden. Ab diesem Datum hat das Publikum bis zum 13. Oktober Zeit, um per Online-Voting auf www.romy.at zu entscheiden, wer heuer mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Film- und TV-Branche ausgezeichnet wird.

Schauplatz der glanzvollen Gala wird am 27. November erneut Schloss Kaps in Kitzbühel. Den exklusiven Rahmen bietet die dafür in der Veranstaltungswoche errichtete KURIER ROMY Hall mit 2.650 Quadratmetern für rund 600 Gäste, heuer in den Farben Gold und Nachtblau.