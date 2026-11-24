Am 26. November ist die Verleihung im ORF 3-Livestream auf JOYN zu sehen. Damit wird das Branchenevent erstmals auch einem Publikum außerhalb Kitzbühels zugänglich. Außerdem stiftet JOYN den Kurzfilmpreis national und präsentiert eine eigene Filmfestival Kitzbühel-Mediathek.

Österreichs kostenloser Superstreamer JOYN und das Filmfestival Kitzbühel setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und bauen die Medienpartnerschaft weiter aus. Am Mittwoch, den 25. November 2026, überträgt JOYN die Verleihung der Gams-Trophäen beim KURIER ROMY-Branchenfest live um 17:30 Uhr aus dem Filmtheater Kitzbühel in einem eigenen Pup-Up-Channel .

Vielfalt des österreichischen Filmschaffens

Thomas Gruber, Co-CEO von ProSiebenSat.1 PULS 4, betont in einer Presseaussendung: „Österreichische Filmschaffende brauchen Sichtbarkeit und eine Bühne, die über einzelne Festivalauftritte hinausgeht. Mit rund 80 heimischen Kurzfilmen und österreichischen Spielfilmen auf JOYN machen wir die Vielfalt des österreichischen Filmschaffens das ganze Jahr über einem breiten Publikum zugänglich. Die erneute Stiftung des Kurzfilmpreises national und der erstmalige Live-Stream der Gams-Trophäen im Rahmen des KURIER ROMY-Branchenfests sind für uns eine konsequente Weiterentwicklung der Partnerschaft mit dem Filmfestival Kitzbühel.“

Festivalleiter Markus Mörth ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit JOYN ist ein wichtiger Baustein, um österreichischen Filmschaffenden auch über die Festivaltage hinaus Sichtbarkeit zu verschaffen. Dass JOYN erneut den Kurzfilmpreis national stiftet und darüber hinaus die Verleihung der Gams-Trophäen im Rahmen des KURIER ROMY-Branchenfests live überträgt, freut uns besonders. Damit erreichen wir nicht nur das Fachpublikum in Kitzbühel, sondern auch Filmbegeisterte weit über die Festivalgrenzen hinaus“.