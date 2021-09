Kurzfilmmarathon von 9. bis 12. September im Metro Kino

Neu: Jugendprogramm

Erstmals gibt es auch ein Jugend-taugliches Programm, das von Antonia Prochaska, Alexandra Valent und Oliver Stangl zusammengestellt wurde. Auch Schulklassen und Jugendgruppen sind herzlich willkommen.



Der Preisträgerfilm des Österreichischen Filmpreises 2021 in der Kategorie Bester Kurzfilm DIE WASCHMASCHINE von Dominik Hartl eröffnet am Freitag, dem 10. September um 16 Uhr, das Jugendprogramm der Goldenen Nächte. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Dominik Hartl.

Das Jugendprogramm besteht aus fünf Filmen: DIE WASCHMASCHINE (Österreich 2020, R: Dominik Hartl, 24 Minuten), STEPHANIE (Belgien 2020, R: Leonardo Van Dijl, 15 Minuten), A LEGACY OF HORSES (Schweden 2020, R: Annika und Jessica Karlsson, 16 Minuten), SEE ME (Niederlande 2020, R: Patty Stenger, Yvonne Kroese, 8 Minuten) und THE LETTER READER (Südafrika 2019, R: Sibusio Khuzwayo, 29 Minuten). Die englischen Synopsen sowie die Trailer zu den Filmen gibt es hier.

Gratis-Zählkarten sind an der Kassa erhältlich. Ein 3-G-Nachweis ist erforderlich.

Mehr Informationen zu den Filmen und den Filmschaffenden finden sich auf der Website der französischen Filmakademie und auf der Website der Akademie des Österreichischen Films.