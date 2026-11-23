Drei Leben, drei miteinander verwobene Schicksale, ein gemeinsames Erbe: Die Jahre 1932, 1937 und 2017 umspannend, erzählt „La Bola Negra“ eine Geschichte von Begehren, Schmerz und der Sehnsucht von Sebastián, Rafael und Alberto, deren Lebenswege untrennbar miteinander verbunden sind. Inspiriert von einem der letzten, unvollendeten Werken Federico García Lorcas, spannt der Film einen Bogen von der Vorkriegszeit Spaniens bis in die Gegenwart. Was es mit diesem Fragment auf sich hat und wie es zum Film wurde, wollen wir hier beantworten.

Geplantes Drama über homosexuelles Begehren Federico García Lorca (1936 ermordet) hinterließ neben seinem vollendeten Werk auch unfertige Projekte, darunter das Theaterstück „La bola negra“, ein „Drama über die gesellschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart“. Davon sind nur vier Seiten erhalten. Besonders wichtig ist das Fragment, weil Lorca erstmals einen ausdrücklich homosexuellen Protagonisten schaffen wollte: Homosexuelles Begehren hatte er zuvor nur metaphorisch oder surrealistisch behandelt, hier sollte es unverschlüsselt um Homosexualität und Ausgrenzung gehen. Die geplante Handlung ist nur durch den Regisseur Cipriano Rivas Cherif überliefert: Carlos möchte Mitglied eines angesehenen Casinos in Granada werden. Die Mitglieder stimmen mit weißen und schwarzen Kugeln ab, die schwarzen überwiegen, und Carlos wird wegen seiner Homosexualität abgelehnt. Wichtig: Weder diese Szene noch Carlos’ Homosexualität stehen in den erhaltenen vier Seiten, sie stammen allein aus Rivas Cherifs Bericht.

Das Bühnenstück „La Piedra Oscura“ Lorca erwog für das Projekt auch den Titel „Der dunkle Stein“. Diesen griff über siebzig Jahre später der Dramatiker Alberto Conejero für sein gleichnamiges Stück auf. Es handelt von den letzten Tagen Rafael Rodríguez Rapúns, Fußballer, Schauspieler und Sekretär von Lorcas Wandertheater „La Barraca“ sowie Lorcas Geliebter. Von ihrer Beziehung ist wenig erhalten, ein Brief Rapúns ist überliefert, und Forschende sehen in ihm einen möglichen Adressaten der „Sonetos del amor oscuro“. Rapún kämpfte nach Lorcas Tod auf republikanischer Seite, wurde schwer verwundet und starb im August 1937 in Santander. Conejero erfindet für seine letzten Stunden eine Begegnung mit dem jungen gegnerischen Soldaten Sebastián, der ihn bewacht. Die beiden sprechen über Theater, Kunst, Erinnerung, Liebe und darüber, was von einem Menschen bleibt. Rafael vertraut Sebastián den Auftrag an, Lorcas Manuskripte (Gedichte und drei Stücke) zu retten, damit spätere Generationen sie verstehen. Bewahren und Weitergeben sind das zentrale Motiv. Das Stück wurde 2015 am Teatro María Guerrero in Madrid uraufgeführt (Regie: Pablo Messiez) und erhielt 2016 fünf Premios Max, darunter für Conejero als besten Theaterautor.

Verbindung zum Film Javier Calvo und Javier Ambrossi nutzen den fragmentarischen Charakter der Vorlage für ihren Film „La Bola Negra“, der eine generationenübergreifende Erzählung entwirft. Die Spuren früherer Leben führen bis in die Gegenwart und helfen Alberto, sein Begehren als Teil einer viel älteren Geschichte zu begreifen. Der Dramatiker Conejero schrieb gemeinsam mit Calvo und Ambrossi das Drehbuch, wobei die Figuren Rafael und Sebastián sowie eines von Lorcas „Sonetos del amor oscuro“ in den Film eingingen. „La Bola Negra“ ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!