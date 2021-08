La Dolce Vita

Franceschini hatte 2018 in Rimini das Kino "Fulgor" nach einer mehrjährigen Restaurierung wieder eröffnet. Das Kino ist jener Ort, wo Fellini auf den Knien seines Vaters sitzend mit "Maciste in der Hölle" seinen ersten Film sah, wie er in seinen Werken "Roma" und "Amarcord" erzählte.

Der am 20. Jänner 1920 in Rimini geborene Fellini wurde mit insgesamt fünf Oscars ausgezeichnet. Den ersten erhielt er 1956 für "La Strada", den Film, der ihn und seine Frau, die Schauspielerin Giulietta Masina, international berühmt machte. Im Jahr darauf gewann er den Oscar für "Nächte der Cabiria", 1963 für "8 1/2" und zehn Jahre später für "Amarcord". 1993 nahm Fellini in Hollywood den Oscar für sein Lebenswerk entgegen.

(S E R V I C E - www.fellinimuseum.it)