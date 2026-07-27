Das neue Poster zum zehnjährigen Jubiläum des Hollywood-Hits „La La Land“ (2016) ist mit dem Hinweis auf „eine kleine Änderung“ veröffentlicht worden - und dieser kleine Unterschied dürfte Hauptdarsteller Ryan Gosling gefallen. So wurde seine Hand auf dem neuen Plakat nach oben korrigiert - passend zur Pose seiner Tanzpartnerin Emma Stone. In der Originalversion knickt Gosling seine Hand flach ab - was er später bedauerte.

Das Plakat zeigt Stone in einem leuchtend gelben Sommerkleid mit Gosling vor einem nachtblauen Himmel über der Skyline von Los Angeles. Beide halten in der Tanzszene einen Arm schwungvoll in die Luft. Stone streckt auf dem Poster von 2016 ihre Hand elegant nach oben, während Gosling auf einen Knick setzte. Dem „The Wall Street Journal“ sagte er 2024, dass er beim Dreh der Szene nicht auf die anderen gehört habe, sondern es cooler fand, die Hand zu senken. Später, als diese Szene zum Filmposter gemacht wurde, habe er sich über seine Handhaltung geärgert. Seine „La La Hand“ habe einfach den Schwung ruiniert, witzelte Gosling.