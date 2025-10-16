Die Streaming-Plattform LaCinetek präsentiert in kuratierter Form Filmempfehlungen von international renommierten Regisseurinnen und Regisseuren. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme. Ab Oktober stellt LaCinetek das Thema Familie in den Mittelpunkt. Welche Filme werden in dem Spezialprogramm gezeigt?

LaCinetek- Filmauswahl zum Thema Familie

Familie ist ein Ort, an dem Nähe und Distanz, Geborgenheit und Schmerz, Tradition und Rebellion aufeinandertreffen. Die ausgewählten Filme beleuchten familiäre Beziehungen in all ihren Facetten: als Quelle tiefster Verbundenheit, aber auch als Ursprung von Konflikten, Geheimnissen und Verlusten. Ob Mutter-Kind-Beziehungen, Geschwisterdynamiken oder generationsübergreifende Spannungen - sieben Meisterwerke werden präsentiert, die einen vielschichtigen Blick auf familiäre Beziehungen werfen: