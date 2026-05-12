Bei der Viennale 2025 war Willem Dafoe einer der großen Stargäste des Festivals und sprach überraschend im Gartenbaukino gemeinsam mit Regisseur Kent Jones über den Film "Late Fame", in dem er die Hauptrolle verkörpert. Daher ist es eigentlich naheliegend, dass dieses Werk nun exklusiv im Gartenbaukino zu sehen sein wird. Als Einstimmung auf die Verfilmung von Arthur Schnitzlers Novelle "Später Ruhm" folgt hier gleich der Trailer:

Worum geht es in "Late Fame"? Mit leiser Intensität verkörpert Willem Dafoe den Dichter Ed Saxberger – einen einst kaum beachteten Lyriker, der inzwischen als New Yorker Postbeamter arbeitet. Als sein schmaler Gedichtband aus den 1970er Jahren von einer Gruppe junger, selbsternannter Ästheten wiederentdeckt wird, gerät er unverhofft in den Sog eines Literatenzirkels, der ihn als Genie feiert. Geschmeichelt von der Aufmerksamkeit und angezogen von der verführerischen Präsenz der rätselhaften Schauspielerin Gloria, glaubt Saxberger kurz selbst an einen zweiten Frühling als Schriftsteller – während er zugleich beginnt, die Motive seiner Bewunderer und die eigene künstlerische Wahrheit zu hinterfragen.

Wann ist "Late Fame" zu sehen? Die Schnitzler-Verfilmung startet am 29. Mai 2026 exklusiv im Gartenbaukino.