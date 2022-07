"Law & Order: Organized Crime"-Crew-Mitglied erschossen

Ein Crew-Mitglied der NBC-Serie "Law & Order: Organized Crime" wurde am frühen Dienstagmorgen (19. Juli) in New York in der Nähe des Drehorts erschossen. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien.

"Wir waren sehr traurig und schockiert, als wir erfuhren, dass eines unserer Crew-Mitglieder heute früh Opfer eines Verbrechens wurde und infolgedessen gestorben ist", heißt es in einem gemeinsamen Statement von NBC und Universal Television, aus dem unter anderem das Branchenportal "Deadline" zitiert. Man würde mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, die die Ermittlungen aufgenommen haben. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, und wir bitten Sie, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren."