"Legal Affairs": ARD-Serie erzählt wahre Geschichte eines Medienanwalts

Man hätte erwarten können, dass die Boulevardmedien besonders schlecht wegkommen in der Serie, aber so plump ist das Ganze nicht. Die Hauptrolle Roth wird als gebrochene Figur gezeigt. Zum Beispiel geht sie heimlich in die Wohnung ihres Ex - vermutlich aus Rachegefühlen. Dort öffnet sie das Türchen eines Wellensittichkäfigs und macht ein Fenster auf. Die Vögel sind weg. Und nach einem ihrer Mitarbeiter wirft sie im Büro auch schon mal mit Mandarinen. Einer Frau, die ein Verhältnis mit einem Prominenten hat, droht sie - mit fatalen Folgen. Und wer wissen will, wer Christian Schertz aussieht: Er kommt einmal in der Serie vor und spielt sich selbst.

"Legal Affairs" ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Je zwei Folgen sind außerdem ab 19. Dezember täglich in der ARD anzusehen.