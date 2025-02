Georgina Fleur setzte sich als Dschungel-Legende durch

Zum 20. Jubiläum hatte RTL 2024 zusätzlich zur traditionellen Live-Staffel im Januar, in der No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, eine Allstar-Staffel im August gesendet. In "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wetteiferten 13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel und 100.000 Euro.

Die ehemalige "Bachelorette"-Kandidatin Georgina Fleur (34) ging als Siegerin aus der Spezial-Ausgabe hervor, in der einiges anders war als gewohnt. So wurde die Show vorab aufgezeichnet und fand in Südafrika, nicht in Australien statt. Es gab keine Zuschauerabstimmungen, die Promis oder das Abschneiden in Prüfungen entschieden, wer das Camp verlassen muss. Neu war auch die tägliche Ausstrahlung zur Primetime, was in diesem Jahr für die normale Dschungelcamp-Ausgabe übernommen wurde.