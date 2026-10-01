Les Nuits En Or 2026: Internationales Kurzfilmprogramm

Von 9. bis 11. Oktober 2026 präsentiert die Akademie des Österreichischen Films gemeinsam mit der französischen Académie des César das internationale Kurzfilmprogramm LES NUITS EN OR bei freiem Eintritt im METRO Kinokulturhaus! Das vielfältige Programm versammelt die von den jeweiligen Filmakademien mit Preisen ausgezeichneten Kurzfilme : Oscar, Goya, Bafta, David di Donatello, Deutscher Kurzfilmpreis, Österreichischer Filmpreis, etc. Neben Wien gastiert die Filmschau in Paris, Athen, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Rom und Mexiko-Stadt.

An drei Abenden werden dieses Jahr insgesamt 36 Kurzfilme gezeigt. Mit dabei ist auch der beim Österreichischen Filmpreis 2025 prämierte Kurzfilm LAND DER BERGE von Olga Kosanović, die am 9. Oktober für ein Filmgespräch zur Verfügung steht. Die stilistisch vielfältigen Filme werden in Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt.

Das detaillierte Programm findet sich hier!

Ort: METRO Kinokulturhaus (Eric-Pleskow-Saal), Johannesgasse 4, 1010 Wien

Tickets: Der Eintritt ist frei. Reservierung der Freikarten erbeten per Mail an [email protected] oder telefonisch unter +43 1 512 18 03.