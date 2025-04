Am Karfreitag gab es keine "Let's Dance"-Live-Ausgabe, am 25. April ist die beliebte RTL-Show (auch via RTL+) aber dafür in Folge 8 mit gleich 14 Tänzen der Promis aus der Osterpause zurückgekehrt. Die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten zog es zum einen mit ihren herkömmlichen Partnerinnen und Partnern aufs TV-Parkett, zum anderen mit neuen beim "Partner Switch". Künftig gibt es gleich zwei berühmte Gesichter nicht mehr zu sehen. Wie schon vor der Freitagabendshow bekannt wurde, wird Schauspielerin Simone Thomalla (60) wegen Knieproblemen nicht weitertanzen können. Folgeschäden werde sie nicht davontragen, konnte sie aus dem Publikum aber Entwarnung geben. Für sie kehrte ihre zuvor ausgeschiedene Schauspielkollegin Christine Neubauer (62) zurück, die tatsächlich eine Runde weiterkam. Jeanette Biedermann (45) wurde am Freitag nach rund vier Stunden aus der Show gewählt.

Zwei Frauen zeigen dem Favoriten, wie es geht Fabian Hambüchen (37) machte den Auftakt an der Seite einer neuen Tanzpartnerin. Zudem durfte er sich an der ersten Salsa der aktuellen Staffel versuchen. Der ehemalige Turner, der von Llambi in der letzten Ausgabe zum Top-Favoriten auf den Staffelsieg ernannt wurde, konnte den hohen Erwartungen neben Christina Hänni (35) aber nicht gerecht werden. "Das war der schwächste Tanz dieser Staffel von dir", urteilte der Juror. 19 Punkte. Auch Sängerin Biedermann kam mit Sergiu Maruster (32) und einer Rumba beim Partnertausch-Durchgang nicht über die 20-Punkte-Hürde hinaus. Zwar hatte es Biedermann "gefühlt, ey", aber für sie gab es vom Jury-Trio ebenfalls nur 18 Zähler. Während sich Jorge González (57) und Motsi Mabuse (44) recht nachsichtig zeigten, fand Llambi die Vorstellung "überschaubar". Auf die Frage der Sängerin, was sie denn tun könne, konterte er entsprechend: "Besser tanzen." Verona Pooths (56) Sohn Diego (21) und Malika Dzumaev (34) konnten Llambi aber etwas beschwichtigen. Ihre Samba sei Mabuse zufolge nicht perfekt gewesen, zuzuschauen habe aber "wahnsinnig Spaß" gemacht. Die insgesamt 23 von 30 möglichen Zähler der beiden konnten Content Creatorin selfiesandra (25) und Evgeny Vinokurov (34) im Anschluss nicht toppen, aber González hatte der Tanz "sehr gut gefallen". Der Slowfox der beiden brachte ihnen entsprechend 22 Punkte ein.

Für den am Freitagabend ziemlich kritischen Llambi fehlte Para-Schwimmer Taliso Engel (22) bei seiner Samba mit Kathrin Menzinger (36) "ein bisschen diese Aggressivität". Daher gab es 20 Punkte und damit etwas weniger als für die Samba von Pooth. Und auch Neubauer hatte bei ihrer Comeback-Samba mit Massimo Sinató (44) so ihre Problemchen. Sie habe ihre zweite Chance laut des Jurors aber "gar nicht so schlecht genutzt". González fand, sie habe es "super gemacht" und Mabuse lobte: "Mach weiter so." 21 Punkte und eine großartige Leistung, denn die Schauspielerin hatte nur rund sechs Stunden, um zu üben, wie Sinató verriet. Das letzte Partnertausch-Tanzpaar bestand aus Stuntfrau Marie Mouroum (32) und Renata Lusin (37). Ihr Tango "an die Frauen da draußen" wurde zum ersten Höhepunkt des Abends. "Die erste Runde geht an euch, ganz klar", schwärmte Mabuse. "Girls, ihr habt es gerockt!" Selbst Llambi lobte, dass die beiden von allen neuen Paaren am besten getanzt hätten. "Oh, là, là", wiederholte González mehrfach. Sie staubten aber nur 27 Punkte ab - darunter sieben von Llambi, der dafür Buhrufe kassierte.

"Das sind ja Welten": Vom Feuerwerk zur Explosion In der zweiten Runde durften wieder die regulären Tanzpaare ihr Können zeigen. Mit Vadim Garbuzov (37) zeigte "eine neue Jeanette Biedermann" einen Paso Doble. "Was für ein Feuerwerk", befand González. "Das sind ja Welten", stellte Llambi fest - und so kamen bei diesem Durchgang auch 27 Punkte zusammen. Hambüchen fand bei einem spektakulären Tango mit Anastasia Maruster (27) ebenfalls größtenteils zu seiner Form zurück. Er ärgerte sich wahnsinnig über eine misslungene Hebefigur, "dieser Tango war Wahnsinn", lobte Mabuse trotzdem - 26 Punkte für die leidenschaftliche Darbietung. Viel Energie zeigte selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke (37) bei einem Paso Doble. Llambi lobte zwar die Gestaltung, hätte sich aber mehr Attitüde gewünscht. Zwar gab es gute 23 Punkte, doch Neubauer stahl ihr im Anschluss die Show. Nach ihrem Lieblingstanz, einem Tango mit Valentin Lusin (38), brach die Schauspielerin in Tränen aus. Von González gab es nach dem "sensationellen Tango" eine Umarmung. "Du kannst so stolz auf dich sein", lobte Mabuse. Der Tanz habe für sich gesprochen. 28 Punkte. Auch bei einem Langsamen Walzer von Pooth und Ekaterina Leonova (38) ging González das Herz auf. Er sah das Ganze schon als künftigen "Hochzeitstanz" des laut eigenen Worten "extremst romantischen Vogels". Llambi scherzte, dass ihm vor allem "ein Bett bei der Nummer" gefehlt habe. 29 Zähler! Dann sorgte Mouroum für ein weiteres Highlight. "Heute ist dein Abend", erklärte Mabuse über den Slowfox der Stuntfrau mit Alexandru Ionel (30). "Bester Tanz des Abends, dein bester Tanz bisher", konnte Llambi nur beipflichten. So habe sie auch Chancen auf den Staffelsieg - und die vollen 30 Punkte für González' "Geheimwaffe" waren damit nicht mehr überraschend. Und auch der letzte Auftritt des Abends war laut ihm "eine Explosion". Engel zeigte mit Patricija Ionel (30) einen Wiener Walzer, der ihm 29 Punkte einbrachte. Nur Llambi kritisierte wenige Kleinigkeiten, die man verbessern könne.

Vor der Auswertung der Anrufe des TV-Publikums teilten sich selfiesandra, Hambüchen und Biedermann mit jeweils 45 Punkten den letzten Platz - und sie alle mussten auch zittern. Am Ende musste sich die Sängerin verabschieden.