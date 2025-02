Mit einer mitreißenden Live-Show ist "Let's Dance" mit Staffel 18 am 21. Februar 2025 auf die Bildschirme von RTL (auch bei RTL+) zurückgekehrt. Die Euphorie des Saalpublikums wurde stellenweise lediglich noch von der Begeisterung der Promis übertroffen. "Das ist so unglaublich, ich freue mich so, es ist hier dieses Glückshormon pur und ich kann jetzt fliegen", schrie etwa Schauspielerin Christine Neubauer (62) förmlich nach ihrem Auftakttanz mit Alexandru Ionel (30). Durch "Let's Dance" würde für sie ein "Mädchentraum" wahr werden.