Am Freitagabend fällt bei der diesjährigen "Let's Dance"-Ausgabe die Entscheidung. Wer wird der Dancing Star 2025? Während es bei den drei Finalisten keine Änderungen gibt, muss Publikumsliebling Massimo Sinató (44) leider passen. Wie RTL bekannt gibt , hat sich der Profitänzer durch einen Sturz eine Verletzung zugezogen. Der Ehemann von Rebecca Mir (33) fällt daher für das Finale aus .

Sinató hat sich "eine Kniegelenksdistorsion und einen Innenmeniskusriss zugezogen", heißt es bei RTL. Der "Let's Dance"-Star selbst hat sich schon auf Instagram zu Wort gemeldet . In einer Story bedankt sich Sinató für die Genesungswünsche und schreibt: "Ich wäre so gerne im Finale und bei der Profichallenge dabei gewesen." Er wolle nun "stärker als je zuvor zurückkommen".

Für Ersatz ist bereits gesorgt

In der aktuellen Staffel wirbelte Sinató mit Influencerin Paola Maria (31) über das Parkett. In Show fünf war jedoch Schluss für das Paar. Einer schönen "Let's Dance"-Tradition folgend hätten sie in der Final-Show ihren Lieblingstanz noch einmal präsentieren sollen.

Doch für Ersatz ist bereits gesorgt. RTL meldet, dass Paul Lorenz gemeinsam mit Maria auftreten soll. Der 38-Jährige nahm in der Vergangenheit zwei Mal an "Let's Dance" teil, tanzte mit "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard (60) und Model Eva Padberg (45).

Der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen (37) mit Profitänzerin Anastasia Maruster (27), Para-Schwimmer Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) sowie Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova werden am Freitag, 23. Mai, im Finale der 18. Staffel von "Let's Dance" um den Titel Dancing Star kämpfen. Die Finalisten präsentieren jeweils drei Tänze: einen von der Jury vorgegebenen Tanz, ihren Lieblingstanz aus der Staffel und einen Freestyle, der verschiedene Tanzstile kombiniert. Wie gewohnt ab 20:15 Uhr können Zuschauerinnen und Zuschauer das erste rein männliche Finale live bei RTL sehen.