Der Starttermin steht fest: Die 19. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" beginnt am 27. Februar 2026 mit der Kennlernshow . Danach läuft die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar. Auf Instagram hat der Sender nun die Profitänzerinnen und -tänzer vorgestellt, die mit den Promis um den Titel "Dancing Star" kämpfen. In dem bunten Clip reichen sie sich nacheinander Tanzschuhe weiter.

Victoria "Vika" Sauerwald (24) ist der Neuzugang in der "Let's Dance"-Familie. "'Let's Dance' ist für mich die Chance, meine Leidenschaft fürs Tanzen mit ganz Deutschland zu teilen und einfach eine ganz neue Erfahrung", sagt sie im Interview mit RTL. Auch ihr Lebensgefährte Mikael Tatarkin (28) steht in dieser Staffel wieder auf dem Parkett.

Das sind die Promis

Bei den Promis wurde die letzte ausstehende Kandidatin am Sonntag enthüllt: Influencerin Bianca Heinicke.

Offiziell bestätigt wurden im Verlauf der vergangenen Tage bereits: Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack sowie Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, der Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck.