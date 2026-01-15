"Let’s Dance" 2026: Erste Teilnehmer für Staffel 19 bekannt
RTL startet in eine neue, magische Tanzsaison und hat die ersten 13 Prominenten enthüllt, die sich 2026 bei "Let’s Dance" auf ihr großes Tanzabenteuer einlassen. Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler wagen den Schritt aufs Parkett – mit großen Emotionen, überraschenden Momenten und persönlichen Geschichten. Wer begeistert Jury und Publikum? Wer wächst über sich hinaus? Und wer holt sich am Ende den Titel "Dancing Star 2026"?
Hier ist ein Überblick über die bisher bekannten Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 19 der Tanzshow:
Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler wagen den Tanz
- Die prominenten Tanzschülerinnen:
Esther Schweins (55), Schauspielerin
Vanessa "Nessi" Borck (29), "Princess Charming"
Anna-Carina Woitschack (33), Sängerin
Sonya Kraus (53), Moderatorin
Betty Taube (31), Model & Content-Creatorin
Nadja Benaissa (43), Sängerin
- Die prominenten Tanzschüler:
Jan Kittmann (42), Schauspieler
Gustav Schäfer (37), Musiker & Drummer
Simon Gosejohann (50), Comedian
Joel Mattli (31), Sportler
Willi Whey (31), Content Creator
Milano (27), Musiker
Ross Antony (51), Musiker
Reaktionen der "Let’s Dance"-Teilnehmer
Wie man einer Presseaussendung entnehmen kann, haben einige der Tanz-Kandidaten auf die Teilnahme folgendermaßen reagiert:
- Jan Kittmann: "Unfassbar! Ich darf wirklich mittanzen – seit 15 Jahren träume ich davon, und jetzt wird es tatsächlich war. Ich bin überwältigt und habe gleichzeitig den größten Respekt vor dieser Herausforderung."
- Esther Schweins: "In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus. Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen, Tanzen!"
- Gustav Schäfer: "Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände."
- Sonya Kraus: "Hurrah! Viele Jahre war ich busy mit Kind und Co. Endlich kann die Muddi mitmachen und tanzen bis die Hüfte knackst. Es gibt einfach nichts, das meine Füße lieber tun als tanzen. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn sie von Blasen gebeutelt sind. Egal, da müssen sie durch!"
Wer von ihnen brngt wohl die Jury um Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González zum Strahlen? Und wer schafft es, das Publikum zu bewegen und sich Schritt für Schritt an den Dancing Star 2025 Diego Pooth heranzutanzen? Moderiert wird die neue Staffel von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Ein Starttermin ist bisher noch nicht bekannt.