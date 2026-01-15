RTL startet in eine neue, magische Tanzsaison und hat die ersten 13 Prominenten enthüllt, die sich 2026 bei "Let’s Dance" auf ihr großes Tanzabenteuer einlassen. Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler wagen den Schritt aufs Parkett – mit großen Emotionen, überraschenden Momenten und persönlichen Geschichten. Wer begeistert Jury und Publikum? Wer wächst über sich hinaus? Und wer holt sich am Ende den Titel "Dancing Star 2026"?

Hier ist ein Überblick über die bisher bekannten Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 19 der Tanzshow: