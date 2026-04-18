Ein Michael-Jackson-Special steht auf dem Programm. Dabei kommt es sogar zu einem blutigen Auftritt.

Mit einem Video-Gruß von "Michael"-Darsteller Jaafar Jackson (29) ging es am Freitagabend in das Michael-Jackson-Special von "Let's Dance" (bei RTL, auch auf RTL+). Im Eröffnungstanz war auch Massimo Sinató (45) mit dabei, seine Tanzpartnerin Esther Schweins (55) musste zuletzt verletzungsbedingt aussteigen. Für die beiden kehrten in Show sechs die ausgeschiedenen Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke zurück in den Wettbewerb. Die beiden traten beim Comeback mit einem Contemporary zu "Earth Song" an. Die Jury aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi zeigte sich von der Rückkehrerin überzeugt. Die beiden holten sich 24 Punkte ab. Wie schnitten die anderen Promis, die bereits die Hälfte der Staffel hinter sich gebracht haben, bei ihren Einzeltänzen zu Michael-Jackson-Songs ab?

30-Punkte-Premiere und viele Rumba-Vergleiche Schauspieler Jan Kittmann und Kathrin Menzinger performten ebenfalls einen Contemporary zu "Man in the Mirror". 27 Punkte bekam der "GZSZ"-Star für seine Leistung. Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov zeigten einen Tango zu "Beat It". Die Sängerin überzeugte die Jury mit ihrer energievollen Performance und sahnte ihre ersten 30 Punkte ab. Unter großem Jubel freuten sich Gustav Schäfer und Anastasia Maruster ebenfalls über ihre Leistung beim Tango zu "Smooth Criminal". "Unterhaltung Hammer, tänzerisch überschaubar", betonte Llambi und gab unter Buhrufen des begeisterten Publikums 7 Punkte. Letztendlich waren es jedoch gute 26 Punkte. Content Creator Willi Banner hatte in der Trainingswoche Probleme, die Rumba zu "Liberian Girl" mit Patricija Ionel einzustudieren. Seine Bemühungen konnte die Jury auch sehen, doch Joachim Llambi kritisierte den Kandidaten als "Erfinder der Steh-Rumba". Dementsprechend gab es vom Juror nur 4 Punkte, insgesamt kam das Tanzpaar auf 17 Punkte. Bei ihnen klappte es besser: Sängerin Nadja Benaissa präsentierte mit Vadim Garbuzov ebenfalls eine Rumba zu "I Just Can't Stop Loving You". Nach ihren 30 Punkten am vergangenen Freitag konnten die beiden eine nicht ganz perfekte Leistung erbringen, doch es reichte für 25 Punkte.

Blutiger Auftritt und die Gruppentänze Sänger Ross Antony tanzte mit Mariia Maksina eine ebenso gefühlvolle Rumba zu "Human Nature". Und das obwohl Maksina gleich zu Anfang ihren Ellbogen aus Versehen ins Gesicht des Musikers schlug und der Sänger mit blutiger Verletzung im Gesicht weitertanzte. Antony zeigte sich danach tapfer und nahm es mit Humor. 24 hart erkämpfte Punkte gab es für diesen Einsatz. Musiker Milano mit Marta Arndt tanzte einen Cha Cha Cha zu "Black or White". Die Performance blieb nicht fehlerlos, was den Rapper sichtlich während des Tanzes ärgerte. Bei den Punkten reichte es trotzdem für 21 Zähler. "Du machst unser Leben leicht", erklärte Motsi Mabuse nach dem "sauberen" Cha Cha Cha zu "Don't Stop 'Til You Get Enough" von Joel Mattli und Malika Dzumaev, die sich 28 Punkte abholten. Im zweiten Teil standen die Gruppentänze an - mit verschiedenen Songs und Tanzstilen sowie einem ikonischen Michael-Jackson-Move. Joel Mattli, Milano und Willi Banner bildeten mit ihren Tanzpartnerinnen ein Team. Trotz starker Looks schwächelte die Kür vor allem durch Probleme bei der Synchronität. Anna-Carina Woitschack, Nadja Benaissa und Bianca Heinicke machten es laut Jury besser. Für viel Unterhaltung sorgten Jan Kittmann, Gustav Schäfer und Ross Antony, tänzerisch konnten sie aber weniger punkten. Die zweite Gruppe sahnte 10 Punkte ab, es folgten Gruppe drei (8 Punkte) und Gruppe eins (7 Punkte). Die Entscheidung über einen weiteren "Let's Dance"-Abschied fiel letztlich zwischen Willi Banner und Nadja Benaissa. Für den Content Creator hat es nicht gereicht, er muss mit Tanzpartnerin Patricija Ionel die Show verlassen.