Vom 6. bis 12. Dezember bringt das LEVINALE Filmfestival das zeitgenössische ukrainische Kino nach Wien! Sieben thematische Festivaltage im URANIA CEE🧡NEMA widmen sich mit zehn Langfilmen und vier Kurzfilmblöcken Krieg und Erinnerung, Frauen im Film, Menschenrechten und vielen weiteren Themen – mit preisgekröntem Autorenkino, Dokumentarfilmen, Spielfilmen, Animationen und Kurzfilmen, von denen nahezu alle als Österreich-Premieren präsentiert werden.

Wir können neue Perspektiven entdecken und zudem bei Filmgesprächen miteinander ins Gespräch kommen, indem wir die Menschen hinter den Geschichten kennenlernen. Mit dem Besuch unterstützt man außerdem eine wohltätige Weihnachtsinitiative für Kinder aus den Frontregionen der Ukraine.