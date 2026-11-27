LEVINALE Filmfestival goes Urania im Dezember 2026
Vom 6. bis 12. Dezember bringt das LEVINALE Filmfestival das zeitgenössische ukrainische Kino nach Wien! Sieben thematische Festivaltage im URANIA CEE🧡NEMA widmen sich mit zehn Langfilmen und vier Kurzfilmblöcken Krieg und Erinnerung, Frauen im Film, Menschenrechten und vielen weiteren Themen – mit preisgekröntem Autorenkino, Dokumentarfilmen, Spielfilmen, Animationen und Kurzfilmen, von denen nahezu alle als Österreich-Premieren präsentiert werden.
Wir können neue Perspektiven entdecken und zudem bei Filmgesprächen miteinander ins Gespräch kommen, indem wir die Menschen hinter den Geschichten kennenlernen. Mit dem Besuch unterstützt man außerdem eine wohltätige Weihnachtsinitiative für Kinder aus den Frontregionen der Ukraine.
Highlights der LEVINALE 2026
Unter den Highlights sind TIME TO THE TARGET vom ukrainischen Filmemacher Vitalij Manskij, der seine Heimatstadt Lwiw in Zeiten des Krieges dokumentiert, das vielfach gerühmte Spielfilmdebüt von Pavlo Ostrikov, U ARE THE UNIVERSE, über einen Astronauten, der alleine im Weltall herumhängt, nachdem die Erde explodiert ist – doch plötzlich bekommt er von irgendwo da draußen eine Nachricht –, und der Episoden-Film ANIMALS IN WAR, der zwischen Drama, leisem Humor und Mitgefühl davon erzählt, wie die Fürsorge für ein anderes Lebewesen selbst in schweren Zeiten Hoffnung schenken kann.
Alle LEVINALE-Gäste im Überblick
Zudem bringt jeder Abend spannende Gespräche mit ukrainischen Filmschaffenden live auf die Bühne:
- DIU. CODE: „SYKORA“ (6.12., 18:00): Achtem Seitablajew (R) & Angelina Usanova (H)
- KILLHOUSE (6.12., 20:45): Liubomyr Levytskyi (R)
- MILITANTROPOS (7.12., 17:45): Ralph Wieser (P)
- TIME TO THE TARGET (7.12., 17:45): Vitalij Manskij (R) & Nataliia Khazan (P)
- MALEVYCH (8.12., 20:15): Miloš Jelić (Komponist) & Mariia Kael (P)
- MAVKA: THE FOREST SONG (9.12., 18:00): Jaroslav Vojcešek (D) & Evheniia Medvedieva (Illustration/Animation)
- TRACES (9.12., 20:30): Alisa Kovalenko (R) tbc
- ANIMALS IN WAR (10.12., 18:00): Myroslav Slaboshpytskyi (R), Oleg Kokhan & Oleksiy Makukhin (P)
- ASH AND CRAYONS (10.12., 20:30): Evgeny Afineevsky (R)
Abkürzungen: R = Regie; P = Produktion; D = Drehbuch; H = Hauptrolle