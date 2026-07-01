Lexi Minetree in „Elle“: Wer ist die Witherspoon-Nachfolgerin?

Mit „Elle“ bringt Prime Video die Vorgeschichte der beliebten „Natürlich blond“ -Heldin Elle Woods auf den Bildschirm. Die Prequel-Serie begleitet die junge Elle in den 1990er-Jahren durch ihre Highschool-Zeit und zeigt die Erlebnisse, Freundschaften und Herausforderungen, die sie zu der selbstbewussten Frau machen, die Fans aus den Filmen kennen. In der Hauptrolle ist Newcomerin Lexi Minetree zu sehen, während Reese Witherspoon als Executive Producer hinter dem Projekt steht.

Wer ist die Newcomerin Lexi Minetree?

Lexi Minetree (25) schloss erst kürzlich ihr Doppelstudium (in Theater und Öffentlichkeitsarbeit) an der University of Southern California ab. Zusätzlich studierte sie an der BADA (British American Drama Academy) in London. Neben der Schauspielerei förderte Lexi mit dem ersten USC B.A. Senior Showcase den Karrierestart von Theater Absolventen.

Lexi Minetree trug bei ihrem „Tonight Show“ Debüt das gleiche Kleid wie Reese Witherspoon zu ihrer Legally Blonde Premiere. Außerdem stellte die Newcomerin in ihrem Garten Elle Woods gesamtes Harvard Bewerbungsvideo nach, um beim offenen Casting aufzufallen.

Ein gemeinsamer Auftritt von Lexi und Reese fand bereits am Montag, den 21. Juni, bei Elle World in New York statt, wo mit Music Acts und Panels, in Anwesenheit des neuen und alten Casts, die Welt von Elle Woods gefeiert wurde.

„Elle“-Staffel 1 ist ab 01. Juli 2026 auf Prime Video verfügbar.