Liebesg’schichten und Heiratssachen 2026: Wann laufen die Folgen?

Im Sommer 2026 erlebt das beliebte ORF-Kultformat „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ seine 30. Staffel . Seit 1997 hat die von Elizabeth T. Spira begründete Sendung, die seit 2020 von Nina Horowitz erfolgreich fortgeführt wird, viele einsame Menschen zusammengebracht und dabei Jahr für Jahr ein Millionenpublikum begeistert. In einfühlsamen und oft berührenden Gesprächen, in denen auch der Humor nicht zu kurz kommt, gewähren die liebevollen Filmporträts Einblick in die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte der Kandidatinnen und Kandidaten - heuer sind es insgesamt 54 - sowie letztendlich in die österreichische Seele. Doch wann sind die neuen Folgen überhaupt zu sehen? Wir bieten euch hier den Episodenfahrplan .

Staffel 30 der Kuppelshow bringt es auf insgesamt 9 Episoden plus ein Erfolgsresümee in einer weiteren Episode

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Show startet am 13. Juli 2026 um 20:15 auf ORF 2. Danach sind weitere Episoden immer montags zu sehen, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:

13. Juli 2026 : Folge 1

20. Juli 2026 : Folge 2

27. Juli 2026 : Folge 3

3. August 2026 : Folge 4

10. August 2026 : Folge 5

17. August 2026 : Folge 6

24. August 2026 : Folge 7

31. August 2026 : Folge 8

7. September 2026 : Folge 9

16. November 2026 : Bilanz

Alle Folgen 24 Stunden sind vorab online first auf ORF ON zu sehen. Dacapos der Folgen gibt es ab 18. Juli 2026: samstags, 12.10 Uhr, 3sat