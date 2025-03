Worum geht es in "Lilo & Stitch"?

"Lilo & Stitch" ist die lustige und außergewöhnliche Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und des flüchtigen Außerirdischen, der ihr hilft, ihre Familie wieder zusammenzubringen. Der Film wurde vom preisgekrönten Regisseur Dean Fleischer Camp ("Marcel the Shell with Shoes On") inszeniert. In den Hauptrollen sind Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis und erstmals Maia Kealoha zu sehen.