Selena Gomez soll Sängerin Linda Ronstadt in Biopic spielen

Wer ist Linda Ronstadt?

Ronstadt und Gomez haben beide mexikanische Wurzeln. Ronstadt ("You're No Good", "Don't Know Much") hat in ihrer langen Country-Rock-Laufbahn zwei Dutzend Alben herausgebracht. 2014 wurde sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Wegen einer degenerativen Nervenerkrankung hat Ronstadt ihre Karriere vor über zehn Jahren beendet. Zeitweise war die Sängerin mit Schauspieler Steve Martin, Regisseur George Lucas und dem früheren kalifornischen Gouverneur Jerry Brown liiert.

Gomez spielte in Filmen wie "The Big Short", "Bad Neighbors 2", "The Dead Don't Die" und "A Rainy Day in New York" mit. Zuletzt drehte sie die Mystery-Serie "Only Murders in the Building".