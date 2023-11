Von 1985 bis 2020 gehörte die "Lindenstraße" für viele Fans zum festen Termin im Fernsehprogramm: Regelmäßig feierten die Charaktere der Familienserie natürlich auch Weihnachten auf den TV-Bildschirmen.

Pünktlich zur bevorstehenden Adventszeit nimmt der Online-Streamingdienst ARD Plus nun ein besonderes Weihnachtsspecial ins Programm: Ab dem 6. Dezember stehen 35 festliche Weihnachtsepisoden der "Lindenstraße" digital zur Verfügung, wie die WDR-Tochter ARD Plus GmbH am Montag (27. November) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.