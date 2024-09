Mit fast sechs Millionen Gesamtzuschauer:innen in der ersten Woche stellte die erste Staffel von "Lioness" zum Start einen neuen Rekord als weltweit meistgesehene Serienpremiere auf Paramount+ auf. Kein Wunder, dass nun Staffel 2 der Spionageserie folgt. Hier ist der erste Trailer dazu:

Worum geht es in Staffel 2?

In der zweiten Staffel rückt der Kampf der CIA gegen den Terror näher an die Heimat. Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) und Byron (Michael Kelly) rekrutieren eine neue Lioness-Agentin, um eine bisher unbekannte Gefahr zu infiltrieren. Als der Druck von allen Seiten wächst, ist Joe gezwungen, sich mit ihren großen persönlichen Opfern auseinanderzusetzen, die sie als Leiterin des Lioness-Programms gebracht hat. In der Serie sind außerdem Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill und Hannah Love Lanier zu sehen.