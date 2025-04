John Lithgow (79) freut sich auf die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore in der kommenden "Harry Potter"-Serie. Allerdings sind nicht alle Fans über die Wahl des Schauspielers begeistert. Lithgow sagte Medienberichten zufolge in der BBC-Sendung "The One Show", er sei "sehr aufgeregt", aber auch "sehr eingeschüchtert". Die berühmte Rolle war zuvor in den ersten beiden "Harry Potter"-Filmen von Richard Harris (1930-2002) gespielt worden. Nach dessen Tod wurde Michael Gambon (1940-2023) zum Film-Dumbledore.