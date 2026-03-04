Live-Performance von Harry Styles exklusiv auf Netflix

Das Konzert wird parallel zum Album-Release am 6. März 2026 im renommierten Co-op Live in Manchester , England , aufgezeichnet und ist ab Sonntag, 8. März , um 20:00 Uhr exklusiv auf Netflix verfügbar. Produziert wird das Special von Fulwell Entertainment. Hier ist der offizielle Teaser-Clip dazu:

Netflix kündigt unter dem Titel "One Night in Manchester" die weltweite Premiere der ersten Live-Performance von Harry Styles ’ viertem Studioalbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" an. Das Konzert wird parallel zum Album-Release am 6. März 2026 im renommierten Co-op Live in Manchester , England , aufgezeichnet und ist ab Sonntag, 8. März , um 20:00 Uhr exklusiv auf Netflix verfügbar. Produziert wird das Special von Fulwell Entertainment. Hier ist der offizielle Teaser-Clip dazu:

Exklusives Konzerterlebnis

"One Night in Manchester" markiert einen weiteren Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen Netflix und international renommierten Künstlerinnen und Künstlern und erweitert das Musikangebot der Streaming-Plattform um ein exklusives Konzerterlebnis.