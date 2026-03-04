Live-Performance von Harry Styles exklusiv auf Netflix
Netflix präsentiert im März mit "One Night in Manchester" die erste Live-Performance von Harry Styles’ neuem Album.
Netflix kündigt unter dem Titel "One Night in Manchester" die weltweite Premiere der ersten Live-Performance von Harry Styles’ viertem Studioalbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" an.
Das Konzert wird parallel zum Album-Release am 6. März 2026 im renommierten Co-op Live in Manchester, England, aufgezeichnet und ist ab Sonntag, 8. März, um 20:00 Uhr exklusiv auf Netflix verfügbar. Produziert wird das Special von Fulwell Entertainment. Hier ist der offizielle Teaser-Clip dazu:
Exklusives Konzerterlebnis
"One Night in Manchester" markiert einen weiteren Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen Netflix und international renommierten Künstlerinnen und Künstlern und erweitert das Musikangebot der Streaming-Plattform um ein exklusives Konzerterlebnis.
In den letzten zehn Jahren hat sich Harry Styles zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen Kultur entwickelt und immer neue Höhen erreicht. Sein neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" ist ein sehr persönliches Statement. Es erscheint am 6. März, fast vier Jahre nach seinem modernen Klassiker "Harry"s House", das im Jahr 2023 mit einem Grammy als Album des Jahres ausgezeichnet wurde.