"Vengeance is Mine, All Others Pay Cash" gewinnt Locarno Filmfestival 2021

Anastasiya Krasovskaya als beste Schauspielerin geehrt

Der Preis für die beste Regie im Hauptwettbewerb geht an den US-Amerikaner Abel Ferrara ("Bad Lieutenant") für den Polit-Thriller "Zeros and Ones". Den Spezialpreis der Jury des Hauptwettbewerbs bekommt das Historiengemälde "A New Old Play" des chinesischen bildenden Künstlers und Regisseurs Qi Jiongjiong.