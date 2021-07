Bereits in der Credit-Szene zur vierten "Loki"-Folge wurde ja der Baby-Alligator kurz vorgeführt und wir alle waren bestimmt äußerst gespannt, was es mit dem kleinen Tier wohl auf sich hat.

"Loki"-Regisseurin Kate Herron hat nun mit einem Twitter-Posting viele Fans um eine Illusion beraubt, denn die in der Serie so niedliche Loki-Variante in Alligator-Form ist eigentlich bloß eine blaue Puppe, die optisch nicht gerade viel hermacht.