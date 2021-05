Mittwoch wird zum neuen Freitag, lässt uns Loki-Darsteller Tom Hiddleston in einer sehr persönlichen Video-Botschaft wissen.

Wie es sich für den Gott des Schabernacks gehört, spielt uns Loki sogar bei den bisher üblichen Start-Terminen auf Disney+ einen Streich. Während die Marvel-Serien "WandaVision" und "The Falcon and the Winter Soldier" nämlich traditionellerweise immer freitags um eine weitere Folge bereichert wurden, müssen wir uns nun ab 9. Juni auf einen anderen Wochen-Rhythmus einstellen.