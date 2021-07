"Selbst-Liebe"

In einem Gespräch mit "Polygon" ist Regisseurin Kate Herron auf diese Frage eingegangen und meinte dazu: "In der Serie dreht es sich darum, wer wir sind und welche Faktoren uns zu denen machen, als die wir erscheinen. Wenn man sich all die auftretenden Lokis anschaut, wird man erkennen, wie unterschiedlich sie sind. Die Romanze zwischen Sylvie und Loki ist etwas Wundervolles und die beiden sind nicht miteinander austauschbar."

Für Herron sind beide Figuren zwar Lokis, aber trotzdem nicht dieselbe Person, und haben einen völlig unterschiedlichen Background. Die Beziehung sieht Herron als eine Form der "Selbst-Liebe".