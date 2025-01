Die preisgekrönte Prime Video Original-Show "LOL: Last One Laughing" geht nun in die sechste Runde! Gastgeber Michael Bully Herbig bringt erneut zehn Entertainment-Stars zusammen, die sich einer besonderen Herausforderung stellen: Andere zum Lachen zu bringen, ohne selbst zu lachen. Auf welche Stars dürfen wir uns diesmal freuen?