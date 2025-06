Es ist offiziell: "LOL: Last One Laughing" geht in die nächste Runde. Prime Video hat die Produktion einer siebten Staffel der Comedyshow bestätigt. 2026 wird Michael Bully Herbig (57) erneut zehn Entertainment-Stars in die berüchtigte Wohnung einladen, wo nur eine Regel zählt: Bloß nicht lachen!

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Präsentation kommender deutscher Prime-Video-Originals. Der Streamingdienst setzt auf sein bewährtes Erfolgsrezept: Über 40 Kameras werden sechs Stunden lang jede noch so kleine Regung der Kandidaten und Kandidatinnen festhalten, während Herbig im Kontrollraum alles überwacht. Wer zweimal lacht, fliegt raus - dem oder der Lach-Resistentesten winken wieder 50.000 Euro für einen guten Zweck.