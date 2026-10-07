„LOL: Last One Laughing“-Staffel 8: Carolin Kebekus wird Host
Neue Gastgeberin für eine der erfolgreichsten Comedy-Shows Deutschlands: Carolin Kebekus übernimmt in der achten Staffel von LOL: Last One Laughing die Kontrolle am Buzzer. Viermal war sie selbst als Kandidatin bei LOL dabei, jetzt wechselt sie einmalig und extra für die neuen Folgen vom ikonischen LOL-Set in den Control Room.
Der bisherige Host Michael Bully Herbig kommentiert das folgendermaßen: „Nach sieben LOL: Last One Laughing-Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween Special, sag ich dem Buzzer leise Servus und bedanke mich für die vielen Lachtränen! Ich wünsche Carolin und allen Beteiligten der kommenden LOL-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte!“
Carolin Kebekus sagt dazu in einer Presseausendung: „Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei LOL an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will!“
Darum geht es in LOL: Last One Laughing:
In sechs Episoden begleitet LOL: Last One Laughing die Teilnehmer bei ihrer Mission, ernst zu bleiben, während sie ihre Kollegen mit Stand-Up, lustigen Performances, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen bringen wollen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen und im Control Room überwacht. Die Regeln sind klar: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Am Ende winken 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.
Die Show basiert auf der erfolgreichen japanischen Original-Show Documental von Hitoshi Matsumoto. Seit ihrem Start 2021 bricht die deutsche Adaption Rekorde bei Prime Video, wurde mit dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.