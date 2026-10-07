„LOL: Last One Laughing“-Staffel 8: Carolin Kebekus wird Host

Neue Gastgeberin für eine der erfolgreichsten Comedy-Shows Deutschlands: Carolin Kebekus übernimmt in der achten Staffel von LOL: Last One Laughing die Kontrolle am Buzzer. Viermal war sie selbst als Kandidatin bei LOL dabei, jetzt wechselt sie einmalig und extra für die neuen Folgen vom ikonischen LOL-Set in den Control Room.



Der bisherige Host Michael Bully Herbig kommentiert das folgendermaßen: „Nach sieben LOL: Last One Laughing-Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween Special, sag ich dem Buzzer leise Servus und bedanke mich für die vielen Lachtränen! Ich wünsche Carolin und allen Beteiligten der kommenden LOL-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte!“

Carolin Kebekus sagt dazu in einer Presseausendung: „Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei LOL an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will!“