LOL Next: Spinn-off mit Hazel Brugger hat diese 10 Teilnehmer
Das Grundprinzip bei LOL Next bleibt wie beim Original: die anderen zum Lachen bringen, selbst aber keine Miene verziehen. Das Spin-Off wird moderiert von LOL-Routinierin Hazel Brugger.
Die Sendung richtet sich an Comedy-Fans aller Generationen. Im Mittelpunkt stehen zehn Teilnehmer:innen, die als Comedians, Entertainer und Content Creator täglich ein Millionenpublikum auf Social Media und darüber hinaus begeistern. In der Show setzen sie ihr gesamtes Repertoire an Spontaneität, Kreativität und Schlagfertigkeit ein, um die anderen zum Lachen zu bringen – während sie selbst um jeden Preis ernst bleiben müssen.
Wer stellt sich bei LOL Next der Nicht-Lachen-Challenge?
Aditotoro, Alina Bock, Freshtorge, Helge Mark („Die Verräter“), Laura Larsson („Herrengedeck“), Maria Ziffy, Marti Fischer („Barbaras Rhabarberbar“), Paul Luca Fischer, Phil Laude („Almania“) und Selfiesandra („Let's Dance“).
In vier Episoden begleitet LOL Next die Teilnehmer:innen bei ihrer Mission ernst zu bleiben, während sie versuchen, die anderen mit Stand-Up, lustigen Performances, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen, während Gastgeberin Hazel Brugger in ihrem Kontrollraum jede Regung im Auge behält und einige Gimmicks steuert, um die Teilnehmer:innen kalt zu erwischen. Anders als beim Original heißt es diesmal: In vier Stunden – wer einmal lacht, fliegt raus. Am Ende winken wie gewohnt 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.