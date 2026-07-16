Das Grundprinzip bei LOL Next bleibt wie beim Original: die anderen zum Lachen bringen, selbst aber keine Miene verziehen. Das Spin-Off wird moderiert von LOL-Routinierin Hazel Brugger.

Die Sendung richtet sich an Comedy-Fans aller Generationen. Im Mittelpunkt stehen zehn Teilnehmer:innen, die als Comedians, Entertainer und Content Creator täglich ein Millionenpublikum auf Social Media und darüber hinaus begeistern. In der Show setzen sie ihr gesamtes Repertoire an Spontaneität, Kreativität und Schlagfertigkeit ein, um die anderen zum Lachen zu bringen – während sie selbst um jeden Preis ernst bleiben müssen.