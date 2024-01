Nicola Peltz spielt in "Lola" nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Regisseurin und Drehbuchautorin an der Erstellung des gesamten filmischen Universums verantwortlich. Wenn man sich jedoch den Trailer ansieht, mutet das Ganze wie eine (Nepo-)Karikatur eines Sozialdramas an. Es wirkt so, als ob eine Milliardärstochter mit ihrem Reichtum nicht zufrieden ist, sondern auch noch um jeden Preis berühmt sein will.