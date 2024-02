Auch wenn er im Trailer kaum zu sehen ist, dürfen sich Fans hier auf Nicolas Cage freuen. Der Hollywood-Star macht in den letzten Jahren vor allem druch seine schrägen Rollen auf sich aufmerksam und sein Charakter in “Longlegs” dürfte sich nahtlos in dieses Phänomen einreihen. Gejagt wird er von Maika Monroe, die ihren großen Durchbruch in "It Follows" hatte und seitdem dem Horror-Genre treu geblieben ist.

Wann erscheint "Longlegs"?

"Longlegs" erscheint am 12. Juli in den US-Kinos. EIn Startdatum für Österreich ist noch nicht bekannt.