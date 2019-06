"Love, Death & Robots": Zweite Staffel kommt auf Netflix

Ein Showrunner für "Love, Death & Robots" ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Die 18 Episoden der ersten Staffel waren sowohl vom Animationsstil als auch von der Art der Geschichte recht unterschiedlich, aber von – schwankender, aber insgesamt – guter Qualität. Die Bandbreite reicht von feinstem Cyberpunk in realitätsnahem Anime-Style bis zu Sci-Fi-Filmen, die vom Stil her eher an herkömmliche Zeichentrick-Abenteuer erinnern. Auch die Inhalte variierten stark: von düsteren Geschichten mit expliziter Darstellung von Sex und Gewalt bis hin zu humorvollen, aber harmloseren Plots.