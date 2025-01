"Love is Blind: Germany" - Wie viele Folgen und wann ist Finale?

30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in "Love is Blind: Germany" auf Netflix die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen. Wir wollen euch aber über die Anzahl der Folgen und ihre Streamingtermine nicht im Dunkeln lassen.