Doch leider hat das Glück zwischen der Stylistin und dem Vertriebsmitarbeiter nicht lange gehalten. Denn ein klein wenig Drama gab's dann anscheinend doch bei Paige und Josh. Paige schreibt weiter: "Nach der Show blieben wir verlobt und planten sogar unsere Hochzeit. Während der Zeit, die wir zusammen verbrachten, verliebten wir uns sehr ineinander und fanden heraus, dass wir einfach andere Dinge im Leben wollten. Wir haben die schwerste Entscheidung getroffen, unsere Verlobung zu beenden. Wir haben nichts als Liebe und Respekt füreinander und werden es immer tun. Wir sind so dankbar, dass [Love is blind] uns zusammengebracht hat und würden es noch einmal tun, wenn wir könnten.“



Einige User:innen zeigen sich in den Kommentaren verwirrt: Sind Paige und Josh nun verliebt und verlobt, noch zusammen oder nicht mehr – oder was denn nun? Tatsächlich geht das aus dem Post nicht ganz eindeutig hervor, aber wir würden meinen, dass das Paar sich getrennt hat, aber noch immer in Freundschaft miteinander verbunden ist.

Das hätte man doch durchaus in der Show als gutes Vorbild zeigen können, oder?