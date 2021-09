Das "Love Island"-Finale ist in jeder Staffel verschrien als die "schlechteste Folge" – so auch in diesem Jahr. Neben einer letzten Challenge kommen darin auch die Familien und FreundInnen der KandidatInnen zu Wort. Abends werden dann Liebesbriefe vorgetragen und das Publikums-Voting verkündet das Gewinner-Paar, das ein Preisgeld von 50.000 Euro absahnt. Zusammenfassend lässt sich also sagen: Spannung und Unterhaltung kommen hier zu kurz.