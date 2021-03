Das sind die ersten "Love Island"-Kandidaten

Das sind die Kandidaten in Staffel 5

Der 26-jährige Adriano hofft mit seiner charmanten Art bei den Frauen punkten zu können: "Schöne Worte sind mein Ding." Musiker Amadu bezeichnet sich selbst als Frauenversteher, dem man alles anvertrauen kann.

Der 21-jährige Breno will den Frauen auf der Insel mit seinen Dancemoves die Köpfe verdrehen und Fynn will sein Image ablegen, dass er nur mit Frauen spiele. Dennis weiß genau, was er will: Seine Traumfrau sähe wie Jessica Paszka aus.