"Love Island": Die neue Staffel startet schon bald

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" mit Corona-Maßnahmen

Schon 2020 befanden sich alle KandidatInnen vor dem Einzug in die Show in Quarantäne. Das wird vermutlich auch bei der neuen Staffel so gehandhabt werden, damit die Sicherheit aller Beteiligten sichergestellt sein kann. Wo die neue Staffel stattfinden wird, und ob – wie in den vorherigen Staffeln – Jana Ina Zarrella als Moderatorin auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Die erste Staffel wurde 2017 von RTL ausgestrahlt. Das erfolgreiche Format stammt ursprünglich aus Großbritannien.