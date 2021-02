"Luca"-Poster und Trailer zum nassen neuen Pixar-Film

Das neue Projekt von Pixar klingt wie eine Animations-Version des Oscar-Films "Call Me By Your Name": Immerhin wird auch hier eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die an der Rivierea angesiedelt ist, und die Geschehnisse finden während eines Sommers statt.

Bloß hat dieser junge Held hier nicht mit seiner neuentdeckten Homosexualität fertig zu werden, sondern Luca will vor seinen neugefundenen Freunden ein Geheimnis bewahren: Er ist in Wahrheit kein menschlicher Junge, sondern ein See-Monster, das aus einer anderen Welt unter der Meeresoberfläche stammt.

Auf Twitter wurde zunächst am 24. Feber das erste Poster veröffentlicht.