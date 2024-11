Die "Emily in Paris"-Darsteller sollen angesichts der Kritik von Co-Star Lucas Bravo (36) empört sein. Der Schauspieler, der in der Netflix-Serie Emilys Love Interest Gabriel spielt, hatte in Interviews die Entwicklung seines Charakters und ein starres Skript bemängelt. Seine Kommentare sollen den Cast "so verärgert" gestimmt haben, wie das Magazin "US Weekly" von einem Insider erfahren haben will.