So funktioniert "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!"

Eine Kandidatin oder ein Kandidat tritt in dem neuen Format nicht selbst an. Stattdessen werden die fünf Promis zu Glücksbringern. Die Kandidaten wählen, welcher Promi sich einer Aufgabe stellen soll. In fünf Quizrunden kann der jeweilige Star bis zu 10.000 Euro gewinnen und bei einer anschließenden Challenge den erspielten Betrag verdoppeln.

Mit bis zu 100.000 Euro geht es dann in ein Finale, in dem die Kandidatin oder der Kandidat den Betrag auf die Promis verteilt. Besteht der jeweilige "Lucky Star" die folgende Aufgabe, wird der ihm zugeteilte Einsatz abermals verdoppelt. Verliert der Promi, ist das Geld weg.